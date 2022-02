Ostrów Wielkopolski. Mieszkają w zabudowie wielorodzinnej i mają kłopot z odpadami bio. Zaproponowano rozwiązanie.

Z interwencją w ten sprawie mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mieli się zwrócić do jednego z miejskich radnych.

- Mieszkańcy wskazują, że z jednej strony nie wytwarzają aż takiej ilości odpadów „bio”, żeby mieć potrzebę częstego opróżniania pojemników, z drugiej zaś wiąże się to z gniciem odpadów i wydobywaniem z pojemników nieprzyjemnych zapachów, co jest dotkliwe szczególnie latem – zwraca uwagę Jakub Paduch, radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dlatego zdaniem mieszkańców sprawę rozwiązałoby zastosowanie do odpadów „bio”, certyfikowanych worków biodegradowalnych. Co na to władze miasta?

Raczej będzie tak jak jest

Te wskazują, iż zgodnie z regulaminem, bioodpady stanowiące odpady komunalne, należy zbierać luzem w dedykowanych pojemnikach koloru brązowego. Nie przewiduje się możliwości umieszczania bioodpadów w workach biodegradowalnych/kompostowalnych przed ich umieszczeniem w pojemniku. Celem tak prowadzonej zbiórki jest uzyskanie jak najczystszego strumienia bioodpadów, który w instalacji może być przetworzony na kompost.