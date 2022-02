Ostrów Wielkopolski. Miłośnicy zimnych kąpieli z Raszkowa w gronie bijących rekord nad morzem [FOTO]

Impreza okazałą się przednia. Do tego czterodniowa a nad Bałtykiem pojawili się miłośnicy zimowych kąpieli w różnym wieku – od maluchów po zacnych seniorów. Ulicami miasta przeszedł barwny korowód. Nie brakowało także warsztatów czy koncertów. Kulminacyjnym momentem, który wzbudzał najwięcej emocji, było jednak bicie rekordu w jednoczesnym przebywaniu w morzu jak największej liczby morsów. Założenie zostało osiągnięte, bowiem do wody weszło 8.576 osób, co oznaczało pobicie dotychczasowego rekordu. W tym gronie znaleźli się również członkowie klubu Kameralnych Morsów z Raszkowa. Dodatkowo raszkowski mors Artur Wiencek, zajął 2 miejsce w biegu śniadaniowym.