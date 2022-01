Ostrów Wielkopolski. Pot, krew i nokauty na Gali FEN 38 w Arenie. Zdjęcia świetnie oddają poziom emocji w klatce

Kurz po walkach w ramach FEN 38 już opadł. Jedni opuszczali ostrowską Arenę z tarczą, inni zaś na tarczy. Oto komplet wyników przeprowadzonych pojedynków:

Walka wieczoru

120,2 kg MMA - Michał Andryszak (23-10, 15 KO, 7 SUB) pokonał w pierwszej rundzie Evgeniya Goluba (13-11, 10 KO, 3 SUB) przez techniczny nokaut (wysokie kopnięcie i ciosy w parterze)

Pozostałe walki

79 kg MMA - Kamil Kraska (8-1, 3 KO, 4 SUB) pokonał w pierwszej rundzie Tato Primerę (15-12, 10 KO, 2 SUB) przez poddanie (anakonda)

61,2 kg MMA walka o pas mistrzowski FEN - Ekaterina Shakalova (7-1, 1 KO, 4 SUB) pokonała w pierwszej rundzie Julię Kutsenko (5-8, 2 KO, 1 SUB) przez poddanie (duszenie zza pleców)

80 kg MMA - Jacek Jędraszczyk (8-3, 3 KO) pokonał w drugiej rundzie Patryka Bogdana (0-1) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze)

70,3 kg MMA - Wojciech Kawa (4-1, 2 KO) pokonał w trzeciej rundzie Kamila Mosgalika (5-6, 1 KO, 4 SUB) przez techniczny nokaut (kolano na korpus i ciosy w parterze)

68,5 kg MMA - Giorgi Esiava (4-2, 3 SUB) pokonał jednogłośną decyzją sędziów Mateusza Rajewskiego (2-3, 1 KO)

88 kg K-1 - Damian Ostęp (16-6) pokonał niejednogłośną decyzją sędziów Michała Grzesiaka (10-6)

96 kg MMA - Kamil Wojciechowski (5-0, 4 KO, 1 SUB) pokonał w pierwszej rundzie Kornela Zapadkę (6-4, 6 SUB) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze)

120,2 kg MMA (semi-pro) - Mateusz Olech pokonał jednogłośną decyzją sędziów Jacka Kujtkowskiego

70,3 kg MMA (semi-pro) - Jakub Owczarek pokonał jednogłośną decyzją sędziów Igora Terleckiego