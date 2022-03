Ostrów Wielkopolski. Tak będzie wyglądała pływalnia w Odolanowie [Film]

Zgodnie z założeniami obiekt ma zostać ukończony jesienią 2023r. Zaś wsparcie z budżetu państwa w wysokości 13,5 mln zł w ramach Polskiego Ładu ma pokryć 90% kosztów inwestycji. Basen budowany jest w głównej mierze z myślą o uczniach i nauce pływania.

- W pierwszej kolejności, a więc w godzinach zajęć lekcyjnych, korzystać mają z niej uczniowie. Natomiast po godz. 15.00 obiekt będzie udostępniony mieszkańcom – wskazuje urzędnik gminy Odolanów, Dominik Sobczak.

Obiekt będzie wyposażony w główną nieckę basenową z czterema torami do nauki pływania o głębokości od 90 do 135 cm. Znajdzie się na nim także mały brodzik dla dzieci o głębokości od 15 do 30 cm oraz strefa relaksu spa, a więc sauna, jacuzzi i mała grota solankowa.

Oto wizualizacja krytej pływalni w Odolanowie