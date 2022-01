Przegląd prasy Ostrów Wielkopolski (17.01) - najważniejsze informacje z niedzieli

Prasówka Ostrów Wielkopolski 17.01: top 3 artykuły z wczoraj

Zdjęcia do Google Street View wykonano na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego już kilkakrotnie m. in. w 2012, 2017, 2018, 2019 czy 2020 r. Choć twarze są automatycznie zamazywane, to można rozpoznać siebie, rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów. Sprawdźcie, kogo Google Street View przyłapał w naszym mieście!