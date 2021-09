Przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim powstaje nowy zbiornik retencyjny

- Opracowana została dokumentacja projektowa, wybudowaliśmy kanalizację deszczową, a następnie zadbaliśmy o infrastrukturę drogową. By zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z dróg i działek zaplanowaliśmy budowę zbiornika retencyjnego. Zwiększyło to atrakcyjność tego terenu, co nie pozostało bez wpływu na zainteresowanie inwestorów. Warto przypomnieć, że czerwcu tego roku holenderska firma Sanibell stała się właścicielem 3,84 ha terenów w tej strefie inwestycyjnej. Tym samym 100 procent miejskich terenów inwestycyjnych w tym miejscu – około 11 hektarów – zostało sprzedanych. Teraz zadbamy o to, by firmy, które się tam ulokują, mogły bezpiecznie prowadzić swoją działalność. Oczywiście, zbiornik spowoduje też mniejszą ilość wody opadowej w całej miejskiej sieci. To kolejny, niezwykle ważny etap ostrowskiego systemu retencji – mówi zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Mikołaj Kostka.