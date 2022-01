WOŚP w Ostrowie Wielkopolskim gra w najlepsze. Zebrano już ponad 120 tys. zł Adrian Femiak

30. jubileuszowa orkiestra Jurka Owsiaka gra w Ostrowie Wielkopolskim od samego rana, a w tym roku kasa zbierana jest na rzecz dziecięcej okulistyki. Impreza odbywa się w kilku miejscach m. in. w Ostrowskim Centrum Kultury, gdzie trwają licytacje i programy artystyczne czy w Forum Synagoga. Natomiast rano odbyła się akcja poboru krwi a na terenie Piaski - Szczygliczka z WOŚP ćwiczyli seniorzy oraz kwestowali członkowie Ostrowskiego Klubu Morsów. Zaś przed nami kolejne występy i licytacje oraz koncerty w OCK a także światełko do nieba w wykonaniu Teatru Ognia HANA HI .