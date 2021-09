Wrzesień pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” - ważna inicjatywa ostrowskiej Policji

Ostrowska Policja monitoruje stan dróg i urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających

Podczas rutynowych kontroli Policjantów ruchu drogowego sprawdzany jest stan oznakowania dróg oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających, wszelkie nieprawidłowości zostają zgłaszane odpowiednim organom w celu naprawy lub usunięcia.

„Bezpieczna droga do szkoły” - ostrowska Policja edukuje dorosłych i dzieci

W ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” funkcjonariusze służb prowadzą szereg prelekcji edukacyjnych z dziećmi i rodzicami. Podczas spotkań przybliżane są tematy związane z zagrożeniami jakie mogą występować zarówno w drodze do szkoły, jak i w trakcie powrotów dzieci i młodzieży do domów. Należy pamiętać, iż akcja kierowana jest głównie do dorosłych, ponieważ to na nich spoczywa obowiązek edukowania i przestrzegania dzieci o istniejących zagrożeniach w ruchu drogowym.