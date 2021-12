44 wyjątkowych mieszkańców Przygodzic otrzymało podarunki od Mikołaja

Grudzień to szczególny miesiąc w roku. To właśnie okres świąteczny często skłania nas do myślenia o bliźnich. Z okazji Mikołajek, 44 seniorów z Przygodzic otrzymało upominki. Mieszkańcy wraz z władzami miejscowości zorganizowali akcję „Świąteczna paczka dla Seniora”, w której udział wzięli darczyńcy z sołectwa Przygodzice koło Ostrowa Wielkopolskiego. Prezenty otrzymali najbardziej potrzebujący, samotni lub chorzy mieszkańcy miasteczka.