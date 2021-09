Konkatedra w Ostrowie Wielkopolskim organizuje Pieszą Pielgrzymkę do Kotłowa

Konkatedra w Ostrowie Wielkopolskim i Grupa Zielona organizuje Pieszą Pielgrzymkę do Kotłowa, trasa to dystans ok. 22km do pokonania własnymi nogami. Zapisów na pielgrzymkę można dokonywać w biurze parafialnym Konkatedry. Wyjście zaplanowano na 11 września o godzinie 11:00.