Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego chętnie wyznawali swemu ukochanemu miastu miłość, podziw i przywiązanie [FOTO]

Chętnych do odwiedzenia walentynkowego studia w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim nie brakowało. Każdy gość, poza możliwością zrobienia sobie całkowicie za free fotki, obdarowany został upominkami.

- Pierwsza zakochana para czekała na wspólne zdjęcie już kilkanaście minut po ósmej rano. Naszym najmłodszym Walentym został 5-miesięczny Oskar, który do zdjęcia zapozował razem z mamą. Odwiedził dziś nas także Aleksander z mamą, którzy do Ostrowa przylecieli z Wielkiej Brytanii. Kocham Ostrów za Waszą energię. Jestem szczęśliwa i dumna zarazem, że tak chętnie nasi mieszkańcy pokazują swoją miłość do Ostrowa Wielkopolskiego. Miłość ostrowian do naszego miasta tak naprawdę widoczna jest na każdym kroku – przyznaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.