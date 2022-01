MSWiA wyznaczyło jednostki do dofinansowania zakupu nowych samochodów. Na liście jest jedna z okolic Ostrowa Wielkopolskiego

Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie kraju w ramach przedsięwzięcia MSWiA ma w sumie trafić 456 wozów ratowniczo-gaśniczych. Są to 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu to około 383 mln zł.

Na opublikowanej przez resort Kamińskiego i Wąsika liście znalazł się jeden „rodzynek” z powiatu ostrowskiego. Do jednostki OSP Ligota (gmina Raszków) ma trafić ciężki wóz bojowy.