Ostrów Wielkopolski przekazał 60 tys zł na rzecz szpitala w Wolicy

- Szpital w Wolicy to bardzo ważny punkt na mapie ośrodków zdrowia w naszym regionie. Ostrowianie niejednokrotnie korzystają z leczenia i rehabilitacji w tym miejscu. Pamiętamy o tym i dokładamy ostrowską cegiełkę wspierając działania tej placówki medycznej razem z innymi samorządami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. - poinformowała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Do tej pory Szpital w Wolicy otrzymał 6 milionów złotych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wybudowanie nowych pomieszczeń, w których będzie prowadzone leczenie i rehabilitacja pacjentów dotkniętych chorobą covid-19. Niestety przez wzrost cen stali w trakcie budowy nowego oddziału, okazało się, że do ukończenia planu zabraknie około 325 tysięcy złotych. W związku z tym Ostrów Wielkopolski i Kalisz wspomogły ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 120 tysiącami złotych, do współpracy włączyły się też pozostałe okoliczne samorządy. Pomoc Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi powiatami i gminami Aglomeracji umożliwi zakup sprzętu oraz wyposażenia dla nowo powstałego oddziału rehabilitacji pulmonologicznej w szpitalu w Wolicy.