„Wielka Trasa Śniadaniowa Radia ZET” zawita do Ostrowa Wielkopolskiego w piątek rano!

„Wielka Trasa Śniadaniowa Radia ZET” zawita do Ostrowa Wielkopolskiego już w piątek 17 września na Rynku Miejskim, gdzie wybudowane zostanie śniadaniowe miasteczko Radia ZET, które jest częścią plenerowego studia emisyjnego. Gwiazdami, które przywitają głodnych mieszkańców o poranku będą Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz. Goście będą współtworzyć poranną audycję radiową. Jest to niepowtarzalna okazja do podejrzenia pracy radiowców od kuchni, zobaczenia mobilnego panoramicznego studia emisyjnego, wozu satelitarnego, a także szansa na rozmowę i zdjęcie z dziennikarzami Radia ZET.