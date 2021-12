Ostrów Wielkopolski: Świąteczne konkursy dla najmłodszych Martyna Praska

Pixabay

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, z tej okazji instytucje publiczne w Ostrowie Wielkopolskim organizują różne świąteczne konkursy dla najmłodszych. Komenda Policji zaprasza do wykonania świątecznej karteczki, a Biblioteka Publiczna zachęca do stworzenia ozdoby choinkowej. Do wygrania nagrody rzeczowe.