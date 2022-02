W Ostrowie jest takie miejsce, gdzie za free, w walentynki, strzelisz sobie wyjątkową fotkę

W poniedziałek, 14 lutego, w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w walentynkowym studio w wyjątkowej ramce “Kocham Ostrów". Przy okazji każdy otrzyma również walentynkowy upominek.

- To mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami swojego miasta. Właśnie dlatego zapraszamy Was - ostrowian, ale i wszystkich zakochanych w Ostrowie Wielkopolskim - do udziału w naszej akcji „Zakochali się w Ostrowie Wielkopolskim” - zachęca Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.