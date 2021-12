Miasto chce zainwestować w rozwój 94 mln zł - to rekordowa suma

- Mamy to! 2022 rok dla Ostrowa Wielkopolskiego będzie rokiem pełnym inwestycji. Bardzo się cieszę, bo budżet został przyjęty przez radnych miejskich niemal jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących się i ani jednym głosie przeciw. To dobra prognoza na 2022 rok, która mówi o tym, że chcemy miasta, które się rozwija, miasta dynamicznego, nowoczesnego z wielkim pakietem inwestycyjnym. W 2022 roku na inwestycje przeznaczamy kwotę 94 207 096,97 złotych – to rekordowa kwota w historii naszego miasta. To będzie dobry rok! - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.