Nadleśnictwo Antonin - Zobacz jak wygląda niesamowita fauna i flora

Lasy Nadleśnictwa Antonin porastają w większości tereny doliny Baryczy w obszarze Kotliny Odolanowskiej, część lasów rozciąga się we wschodnim pasie Wału Trzebnickiego. Według wytycznych rejonizacji przyrodniczo-leśnej większość lasów położona jest w dzielnicy Kotliny Żmigrodzko-Grabowskiej, a tylko niewielkie fragmenty leżą w mezoregionie Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich. W kotlinie wyróżnić można terasę zalewową zajętą głównie przez wody i łąki oraz terasę akumulacyjną, zajętą przeważnie przez lasy urozmaicające wydmy. Tereny wchodzące w skład Nadleśnictwa Antonin to istne bogactwo fauny i flory o każdej porze roku. Szczególnie pięknie lasy wyglądają jesienią.

Tereny wodne Nadleśnictwa Antonin

Pod względem hydrograficznym teren Nadleśnictwa Antonin to obszar położony w lewobrzeżnej części zlewni rzeki Barycz, należącej do dorzecza Odry. Na zlewnię rzeki Barycz składa się wiele potoków (np. Roguszna), strumieni (Goszczyński, Helenowski, Niedźwiedzki) i rzek (Olszówka, Strzegowa), ale także rowów melioracyjnych i kanałów. Dawniej wzdłuż licznych cieków budowano tutaj wiele młynów wodnych i foluszy, niektóre z nich przetrwały do XX wieku, np. w Antoninie, Mojej Woli czy Kociembie. Obszar nadleśnictwa położony jest w obszarze strefy bezjeziornej, ale już od XIV–XV wieku budowano duże stawy w oparciu o istniejące wały wydmowe (np. stawy Trzcielin, Dębnica), a także mniejsze, których usytuowanie w terenie tworzyło tzw. system paciorkowy. Taki system tworzyło np. 6 stawów leśnych koło osady Strugi, z których obecnie istnieją tylko Goszczyn, Piec Dolny i Górecznik. Duży wpływ na gospodarkę wodną opisywanego obszaru mają zespoły stawów hodowlanych koło Przygodzic i Możdżanowa. Na tych terenach żyje około 300 gatunków ptactwa wodnego.

