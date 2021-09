Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim wspomoże znakowanie i kastrację zwierząt domowych

Ruszyła druga część Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Tym razem programem zostają objęte także zwierzęta „właścicielskie”, daje to możliwość poddania czworonoga zabiegowi kastracji i znakowania (czipowanie) za darmo w wybranych lecznicach. Zabiegi będą udzielane do wyczerpania puli nie dłużej niż do 15 grudnia 2021 roku. Aby zgłosić swojego pupila na zabieg należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w UM w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto zagospodarowało w tym celu 100 000 złotych.