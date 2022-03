Przegląd tygodnia od 13.03 w Ostrowie Wielkopolskim

Przegląd tygodnia: Ostrów Wielkopolski, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Śledztwo w sprawie handlowania certyfikatami covidowymi, do którego miało dochodzić w jednym z punktów szczepień w Kaliszu jest w toku. Postępowanie, które do tej pory prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kaliszu przejęli śledczy z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ czynności w tej sprawie wykonywane są na terenie całego kraju. Tymczasem trzem pielęgniarkom, które trafiły na 3 miesiące za kratki, sąd nie przedłużył aresztu.

Deltakron to medialna nazwa nowego wariantu koronawirusa, który wykazuje cechy swoich poprzedników – Delta oraz Omikron SARS-CoV-2. A do tego ma już co najmniej dwa hybrydowe podwarianty! Czy najnowsza wersja wirusa jest groźniejsza od innych, jakie powoduje objawy i gdzie już występuje w Europie? Sprawdź, co już wiadomo.