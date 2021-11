Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Ostrów Wielkopolski, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Przegląd tygodnia: Ostrów Wielkopolski, 28.11.2021. 21.11 - 27.11.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co roku od 22 do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa, Policja z Komendy Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim wzięła udział w akcji.

Pan Kazimierz z Ostrowa Wielkopolskiego to kolejny wyjątkowy jubilat na mapie naszego miasta, w tym tygodniu skończył sto lat. W przypadku Pana Kazimierza powiedzenie, że "wiek to stan umysłu" - sprawdza się idealnie. Mężczyzna wygląda i czuje się rewelacyjnie. Otoczony swoją liczną rodziną świętował swój specjalny dzień. Pan Kazimierz miał ośmioro rodzeństwa, posiada wnuki, prawnuki i praprawnuki. Liczba nowego pokolenia jest ogromna. Aby pogratulować i złożyć życzenia Panu Kazimierzowi, odwiedził go wice prezydent miasta, Sebastian Górski. Cała redakcja portalu Ostrów Wielkopolski Nasze Miasto dołącza się do życzeń dla Pana Kazimierza.