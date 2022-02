Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Ostrów Wielkopolski, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ostrowa Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.01 a 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polski Ład 2022. Takie pieniądze otrzymasz w lutym! Oto kalkulator wynagrodzeń!”?

Przegląd tygodnia: Ostrów Wielkopolski, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Polski Ład 2022. Takie pieniądze otrzymasz w lutym! Oto kalkulator wynagrodzeń! Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które mniej lub bardziej przełożą się na pensje wielu Polaków. Większość podatników może jednak liczyć na to, że zmiany korzystnie wpłyną na ich pensje. O ile dokładnie? Sprawdziliśmy to za pomocą przygotowanego przez rząd specjalnego kalkulatora wynagrodzeń. Wyliczenia prezentujemy w galerii! 📢 Gwałtowna podwyżka cen leków w Polsce! Te ceny dotkną zwłaszcza chorych przewlekle! Co zdrożeje najbardziej? Jak się okazuje podwyżki cen niedługo dotkną także osoby, które muszą zaopatrywać się w leki w aptece. Mogą być one bardzo drastyczne! Kiedy należy się spodziewać podwyżek cen leków w aptekach? Zobaczcie!

📢 Strażak z komendy w Ostrowie Wielkopolskim pełnił służbę przy pacjentach z COVID-19 Od początku pandemii Państwowa Straż Pożarna czynnie wspiera walkę z COVID 19 w wielu obszarach na terenie kraju, jak również poza jego granicami, biorąc aktywny udział w organizowanych akcjach humanitarnych.

Tygodniowa prasówka 6.02.2022: 30.01-5.02.2022 Ostrów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ostrowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrów Wielkopolski. W ferie w Raszkowie najmłodsi się nie nudzili [FOTO] Zimowe ferie to nie tylko przerwa w nauce, ale także świetna okazja by aktywnie spędzić czas. Skrzętnie skorzystali z tego najmłodsi mieszkańcy Raszkowa i okolic, a pomógł im w tym miejscowy ośrodek kultury.

📢 Ostrów Wielkopolski. Druhowie w Świecy bogatsi o lekki samochód gaśniczy [FOTO] Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świecy otrzymali lekki samochód gaśniczy marki Mercedes-Benz. Oficjalnego przekazania kluczyków do auta kilka dni temu dokonał komendant gminny Dariusz Kmiecik, w asyście burmistrza Mariana Janickiego, jego zastępcy Jana Prokopa oraz gminnych radnych Grzegorza Fleischera i Jana Kowalskiego. 📢 Rząd dopłaci do dekodera telewizyjnego. 100 zł dopłaty będzie gwarantowane ustawą 1 lutego rząd poparł projekt, który przewiduje rządowe dopłaty 100 zł do kupna nowego dekodera. Wnioski o dopłaty będzie można składać internetowo lub wysłać na poczcie. A wszystko to dlatego, że w 2022 r. zmieni się standard nadawania telewizji naziemnej. Ostatnia taka zmiana nastąpiła w 2013 r. Konieczne może się okazać kupno nowego telewizora lub dekodera. Zmiany pozwolą na przesyłanie obrazu w jakości 4K/Ultra HD, poszerzenie ilości kanałów oraz zwolnienie pasma dla 5G. Stary sygnał zostanie wyłączony już 28 marca 2022 w województwach lubuskim i dolnośląskim.

📢 Ostrów Wielkopolski. Kilkadziesiąt interwencji strażaków w związku z usuwaniem skutków wichur [FOTO] Uszkodzone konstrukcje dachów i kominów czy powalone drzewa tarasujące drogi i chodniki, to tylko część szkód jakie wyrządziły wichury, które przetoczyły się przez powiat ostrowski w ciągu ostatnich dni. 📢 Ostrów Wielkopolski. Młodzież z Raszkowa wypoczywała pod Zakopanem Podczas ostatniego tygodnia zimowych ferii raszkowska młodzież spędzała czas na zimowisku w Murzasichlu koło Zakopanego. 📢 Ostrów Wielkopolski. Śpiewacy z Raszkowa i Jankowa Przygodzkiego gościli na „Pożegnaniu z kolędą” [FOTO] Pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu m.in. Chóru św. Józefa z Jankowa Przygodzkiego oraz Towarzystwa Śpiewu z Raszkowa, można było posłuchać podczas koncertu w ramach XV Spotkań Chórów Południowej Wielkopolski "Pożegnanie z kolędą", który odbył się w kościele pw. Piotra i Pawła w Krotoszynie.

📢 W Ostrowie Wielkopolskim stanie Park Wodny, który będzie spłacany przez kolejne lata Jest to jedna z ważniejszych inwestycji realizowana w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. Budowa obiektu ma pochłonąć około 70 mln zł, na które miasto zaciągnęło kredyt. 📢 308 tys. zł zebranych na WOŚP w Ostrowie. Skromniej niż w latach ubiegłych, ale zebrane z równie wielkim sercem i zaangażowaniem Ostatnie dźwięki grającej w ramach 30. Finału - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – już za nami. Kurz po organizowanych z wielkim rozmachem imprezach już niemal opadł, również w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ostatecznie udało się uzbierać 308.551,45 zł. Niemniej jednak, to nie koniec zabawy z ostrowskim sztabem WOŚP. Właśnie ruszyła facebookowa „wystawa” prac najmłodszych ostrowian – WOŚP w oczach dzieci.

📢 Ostrów Wielkopolski. Przyłapani przez Google Street View na ulicach Przygodzic. Czy Ty też znalazłeś się na celowniku kamery? Zdjęcia do Google Street View wykonano na ulicach Przygodzic i okolic przede wszystkim w latach 2012-2013. Choć twarze są automatycznie zamazywane, to można rozpoznać siebie, rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów. Sprawdźcie, kogo w Przygodzicach na spacerze, w czasie zakupów, podczas biegania, przydomowych prac lub podczas rowerowej przejażdżki „upolowała” kamera Google'a

📢 WOŚP w Ostrowie Wielkopolskim gra w najlepsze. Zebrano już ponad 120 tys. zł jubileuszowa orkiestra Jurka Owsiaka gra w Ostrowie Wielkopolskim od samego rana, a w tym roku kasa zbierana jest na rzecz dziecięcej okulistyki. Impreza odbywa się w kilku miejscach m. in. w Ostrowskim Centrum Kultury, gdzie trwają licytacje i programy artystyczne czy w Forum Synagoga. Natomiast rano odbyła się akcja poboru krwi a na terenie Piaski - Szczygliczka z WOŚP ćwiczyli seniorzy oraz kwestowali członkowie Ostrowskiego Klubu Morsów. Zaś przed nami kolejne występy i licytacje oraz koncerty w OCK a także światełko do nieba w wykonaniu Teatru Ognia HANA HI . 📢 Ostrów Wielkopolski. Anna Mucha na deskach OCK w doskonałej komedii „Przygoda z ogrodnikiem” Ostrowskie Centrum Kultury, 6 lutego br., będzie gościć na swych deskach bohaterów spektaklu komediowego „Przygoda z ogrodnikiem”. To uwielbiana przez widzów komedia w zupełnie nowej odsłonie, gdzie główne role zagrają - Anna Mucha i Michał Sitarski. Z tej okazji mamy dla Was do wygrania podwójną wejściówkę na przedstawienie. Jak ją zgarnąć?

📢 Ostrów Wielkopolski. Pięcioro pedagogów ze szkoły w Wierzbnie dzieliło się wiedzą w tureckiej Antalyi Wyprawa do państwa „dwóch kontynentów” zorganizowana została w ramach projektu edukacyjnego „Teach and Learn Outside the Walls through Playing-TLOWP”, który jest częścią realizowanego w szkole programu Erasmus+.

