Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Ostrów Wielkopolski, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

W pierwszych dniach ataku na Ukrainę wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad elektrownią jądrową w Czarnobylu. Spowodowało to masowe wykupowanie płynu Lugola oraz innych preparatów z jodem z polskich aptek w efekcie czego powstają braki. Polacy w obawie przed radioaktywnym skażeniem profilaktycznie stosują płyn Lugola i tabletki z jodem na własną rękę. Lekarze zgłaszają również przypadki pacjentów proszących o przepisywanie im preparatów z jodem dostępnych tylko na receptę. Państwowa Agencja Atomistyki zapewnia, że nie ma zagrożenia wzrostem radiacji, a lekarz endokrynolog Szymon Suwała ostrzega, że spożywanie roztworu jodu może być szkodliwe dla zdrowia.

czarne etui typu book cover do tabletu samsung gal…

Book Cover do Galaxy Tab S7+/S7 FE EF-BT730PBEGEU Etui SAMSUNG

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7+/S7 FE EF-BT730PAEGEU Etui SAMSUNG

Kiedy z 3-letnim dzieckiem przekroczyliśmy granicę, to wciąż myślałam: - Jestem w Polsce, byłam tu przecież milion razy jako turystka. Myślałam, że tym razem będzie tak samo. Ale się pomyliłam - mówi Sofia Kochmar-Tymoshenko, ukraińska dziennikarka, współpracowniczka BBC World, która jeszcze kilka dni temu nie wierzyła w to, że w jej rodzinnym kraju wybuchnie wojna, a ona zamiast spełniać misję dziennikarską z pobudek związanych z macierzyństwem została uchodźcą.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ostrowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 10 marca zakłady spółki Volkswagen Poznań w Poznaniu i we Wrześni czasowo wstrzymują produkcję wytwarzanych tam modeli. Powodem zawieszenia produkcji są zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane wojną na Ukrainie - informuje Patrycja Kasprzyk, Rzecznik Prasowy firmy Volkswagen.

Rosyjskie wojska nie radzą sobie z ukraińską obroną terytorialną, więc biorą na celownik ludność cywilną. To haniebne pogwałcenie prawa międzynarodowego – mówi portalowi polskatimes.pl generał Roman Polko, były dowódca elitarnej jednostki GROM.

Samorząd gminy Ostrów Wielkopolski zorganizuje m. in. zbiórkę pieniędzy i potrzebnych rzeczy oraz produktów, a także stworzy bazę noclegową.

W pierwszej kolejności odbierane będą odpady z zabudowań jednorodzinnych. Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych rusza w sobotę, 5 marca br. Do kiedy potrwa?

"Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow. Informację tę podała na Twitterze także Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament. Ukraińskie władze nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.

Naddniestrze to separatystyczne samozwańcze państewko, przez nikogo nieuznawane, leżące w granicach Mołdawii. Długi, stosunkowo wąski pas terytorium wciśnięty między Dniestr a Ukrainę. Ale są tam rosyjscy żołnierze i prorosyjskie siły separatystów. W jakim stopniu zagrażają Ukrainie w toczącej się wojnie?

W niedzielę, 13 marca 2022 roku w Kaliszu odbędzie się koncert "10 Tenorów", którzy zaprezentują najnowszy program "Cała sala śpiewa z nami". Bilety już można kupić.

Impreza odbyła się w miejscowej sali wiejskiej. Wspólnie Dzień Kobiet świętowało kilkadziesiąt pań. Wszystkich przybyłych przywitała sołtys wsi Agnieszka Ruda, a życzenia płci pięknej złożyli m. in. lokalni samorządowcy. Zaś o oprawę artystyczną zadbał iluzjonista Sławomir, który w niebanalny sposób wprawiał świętujące w dobry nastrój. Nie zabrakło także kwiatów oraz drobnych upominków dla świętujących. Natomiast o to, by stoły „tętniły” kulinarnym życiem, zadbali panowie, serwując przepyszne dania. Pod nóżkę z kolei przygrywał Zdzisław Nowicki.