Tygodniowy przegląd prasy 16.01.2022: Ostrów Wielkopolski, 9.01-15.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ostrowa Wielkopolskiego

Przegląd tygodnia: Ostrów Wielkopolski, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Takie wydarzenia w dobie pandemii, jak koncert Kultu, są jak aspiryna na kaca – stawia raz dwa na nogi. Tym bardziej, kiedy ten piorunujący efekt działa trzy godziny, dając zarówno nieco nostalgii, jak i moc energii. Ten kto wybrał się na „imprezę” z Kultem i Kazikiem Staszewskim przekonał się co najmniej o dwóch rzeczach – że zespół łączy pokolenia oraz mimo biegnącego rocznikowo licznika, kapela ciągle jest w wyśmienitej formie. - ArenaOstrów to miejsce, gdzie kultura gra ze sportem, to bijące serce naszego miasta. Przed nami jeszcze wiele spotkań, koncertów, meczów i koniecznie - do zobaczenia przy ulicy Andrzeja Kowalczyka 1 – zachęca do wzięcia udziału ostrowian w licznych imprezach Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Ostrowska „dziewiątka”, po SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim, to kolejna szkoła, w której w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu” udało się zmodernizować szkolną stołówkę. Koszt całego zadania to 100 tys. zł. Dzięki temu uczniowie spożywają teraz posiłki w wyjątkowo kolorowym anturażu, który tylko wzmaga apetyt.