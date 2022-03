Marzec w Ostrowie Wielkopolskim: Przegląd prasy z lutego 2022 w Ostrowie Wielkopolskim, najważniejsze informacje miesiąca

W budynku po SP nr 4 w Ostrowie Wlkp. przygotowano bazę noclegową dla uchodźców z Ukrainy. Ogrom pracy wykonali wolontariusze, mieszkańcy Ostrowa, samorządowcy oraz obywatele Ukrainy przebywający na co dzień na terenie miasta.

Jednostki straży pożarnej z terenu powiatu ostrowskiego wsparły zorganizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej zbiórkę sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Za wschodnią granicę trafi sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie, które jest niezbędne do prowadzenia działań ratujących ludzkie życie i dobytek w niezmiernie trudnych wojennych warunkach, które przetaczają się przez teren Ukrainy. Strażacy na rzecz ukraińskich kolegów przekazali m. in. węże, komplety ubrań NOMEX, burty, hełmy czy prądownice.

Ukraińska armia zamieściła w mediach społecznościowych operacyjne nagranie z ataku drona typu Bayraktar na kolumnę rosyjskich wozów bojowych. Do skutecznego ataku doszło podczas walk na południu Ukrainy - podaje ukraińskie wojsko.

Ostrowianie zgromadzili się dziś w centrum miasta, by dać wyraz swej solidarności z Ukrainą, która została napadnięta przez Rosję. Wśród nich m. in. samorządowcy, parlamentarzyści a także Ukraińcy mieszkający w Ostrowie Wlkp. i okolicy.

To już trzeci dzień ataków rosyjskich wojsk na Ukrainę. W internecie pojawiło się nagranie z samej linii frontu.

W najbliższych dniach do Ostrowa Wielkopolskiego ma przybyć około 100 osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Dlatego w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wlkp. zorganizowano zbiórkę pomocy doraźnej dla uchodźców z Ukrainy.

